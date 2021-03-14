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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «صحة السويس» يجتمع بمفتشي التمريض (صور)

الأحد 14/مارس/2021 - 10:13 م
اجتماع وكيل «صحة
اجتماع وكيل «صحة السويس
كريم أنور
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اجتمع الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس مع الدكتور سامح شكري، مدير عام الشؤون العلاجية ودكتور آسر البنا مدير عام الطب الوقائي والرعاية الاساسية ودكتور رضا فكري وكيل المديرية مع مفتشي تمريض الادارات الصحية؛ بهدف مناقشة كيفية تحسين الخدمة الطبية المقدمة ورفع مستوي الاداء الفعلي للتمريض والتدريب على رأس العمل.

وخلال الاجتماع، تم بحث أوجه التطوير المطلوبة ومراجعة أداء التمريض ومناقشة جميع المشاكل المتعلقة بالهيئة التمريضية وتصويب الأخطاء والعمل على إزالة كافة العقبات التي تواجه التمريض في تأدية العمل المطلوب، ويأتي هذا في إطار تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمرضي والمترددين.

اجتماع وكيل «صحة السويس
اجتماع وكيل «صحة السويس
اجتماع وكيل «صحة السويس
اجتماع وكيل «صحة السويس
وكيل «صحة السويس» يجتمع بمفتشي التمريض (صور)
اجتماع وكيل «صحة السويس
اجتماع وكيل «صحة السويس
اجتماع وكيل «صحة السويس
اجتماع وكيل «صحة السويس
وكيل «صحة السويس» يجتمع بمفتشي التمريض (صور)

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