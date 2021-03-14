وكيل «تعليم الأقصر» يتفقد المدرسة الفكرية بإسنا

تفقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، الأحد، مدارس إسنا في بداية الترم الثاني للعام الدراسي ٢٠٢١٢٠٢٠.وتفقد السيد سير العمل بمدرسة التربية الفكرية بإسنا وانتظام الدراسة وتواجد الطلاب وأماكن الأنشطة المدرسية وحرص على التدقيق في متابعة الوجبات الغذائية للطلاب بشكل دوري يومي ويتابعها موجهي الاغذية، كما تفقد الأتوبيس الخاص بالطلاب، وتفقد مدرسة (الشيخ فضيلي الابتدائية المشتركة)، ومدرسة (إسنا الرسمية لغات) وكافة فصولها رياض الأطفال، وابتدائى، وإعدادي، وثانوي وتابع انتظام الطلاب والمعلمين في اليوم الدراسي، ومدى انتظام الدراسة بالمدرسة في كافة التخصصات، وتفقد فناء المدرسة الذي يتم انشائه بأحدث الطرق.في نهاية جولته، أثنى على الجهد المبذول للجميع داخل مدارسهم، مؤكدًا ضرورة الاستمرار على المستوي والحفاظ عليه.وشدد على ضرورة التزام جميع المدارس بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا ضرورة المتابعة والالتزام بالإجراءات اليومية ومتابعة النظافة والتعقيم المستمر وتطبيق شروط التباعد والقياس الحراري للطلاب بصفة دورية مع ضرورة التبليغ الفوري فى حال ظهور أي حالات أعراض خاصة بمرض فيروس كورونا بالتنسيق مع الطب الوقائى بمديرية الصحة.وأوضح أنه يمنح الموظف المصاب بأمراض مزمنة إجازة استثنائية طوال فترة سريان قرار رئيس الوزراء، كما يمنح الموظف غير المصاب بأمراض مزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من احدي المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة كما يمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معدي اجازة تحددها الجهة الطبية المختصة.