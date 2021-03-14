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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف مساعدات «تكافل وكرامة» عن شهر مارس ٢٠٢١

الأحد 14/مارس/2021 - 10:11 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
ولاء جمال
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بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، الأحد، صرف مساعدات برنامج «كرامة» عن شهر مارس ٢٠٢١، الأسبوع المقبل، للمستفيدين من البرنامج الذين يبلغ عددهم حوالي مليون و٢٥٧ ألف مستفيد، بالإضافة إلى مستفيدي تكافل الذين يبلغ عددهم حوالي ٢ مليون و٩١ ألف.

وشكلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا وإيلاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

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