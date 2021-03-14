رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وانجارى ماثاى.. وهبت حياتها للدفاع عن الأشجار

الأحد 14/مارس/2021 - 10:01 م
وانجارى ماثاى
وانجارى ماثاى
طباعة

«وانجارى ماثاى» أو «أم الأشجار» كما يلقبها الشعب الكينى، سيدة وهبت عمرها وطاقتها للحفاظ على البيئة الإفريقية النقية من التدمير والتلوث وطمس الهوية الخضراء لأرضها الطيبة، فاستحقت على ذلك أن تكون خالدة فى ذاكرة التاريخ، وأن تحصد جائزة نوبل للسلام تقديرًا لتلك الجهود العظيمة.
سيرة حياة «وانجارى» لم تكن مفروشة بالورد، بل بالتضحيات والنضال الوطنى، الذى بدأ بتأسيسها حركة «الحزام الأخضر»، عام ١٩٧٧، الهادفة للحفاظ على البيئة، ومقرها العاصمة الكينية نيروبى، وتعرضت للكثير من الإجراءات القمعية والتعسفية والإيذاء البدنى كذلك بسبب معارضتها الإجراءات الحكومية بقطع الأشجار وإزالة الغابات، لدرجة أنها تعرضت للتعذيب وتم سلخ جلد رأسها.
وعملت من خلال حركتها على زراعة الأشجار فى جميع أنحاء كينيا، وتخفيف حدة الفقر وإنهاء الصراعات العرقية، وكانت لديها رؤية بأن تدمير البيئة له علاقة قوية بالفقر والصراعات، وعبرت عن ذلك بقولها: «سيقطع الفقراء الشجرة الأخيرة لطهى الوجبة الأخيرة».
وعارضت «أم الأشجار» جميع القرارات الحكومية التى كانت لها تأثيرات سلبية على الغابات والمناطق الخضراء، وكانت تقف أمام الجرافات التى كانت تطلقها الحكومة لإزالة الأشجار للاستفادة من أخشابها، وبفضل كفاحها حافظت كينيا على خضرتها وازدهار غاباتها وطبيعتها، وظلت أشجارها علامة على الجمال والخير.
كما ساعدت الكثير من النساء على تحسين مستوى معيشتهن عن طريق تعليمهن الاستفادة من الموارد الطبيعية مثل المياه والحطب، وكانت من أوائل المتعلمات فى قبيلتها «كيكويو»، كما درست التشريح البيطرى للكثير من الطلاب عندما عملت أستاذة جامعية.
وحصلت على جائزة المعيشة الصحيحة، وفى عام ٢٠٠٤ أصبحت أول امرأة إفريقية تحصل على جائزة نوبل للسلام لمساهمتها فى التنمية المستدامة والديمقراطية والسلام، كما انتخبت عضوًا فى البرلمان، وشغلت منصب مساعد وزير البيئة والموارد الطبيعية فى حكومة الرئيس مواى كيباكى بين يناير ٢٠٠٣ ونوفمبر ٢٠٠٥، وعينت المستشار الفخرى لمجلس مستقبل العالم، قبل أن توافيها المنية عام ٢٠١١، عن عمر يناهز الـ٧١ عامًا، بسبب المضاعفات الناجمة عن سرطان المبيض.

موضوعات متعلقة

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

بعد مكالمة السيسي.. «الدبيبة»: متفائل بعلاقات قوية مع مصر

ننشر أقوال «فتاة مترو الأنفاق» في واقعة التحرش

تفاصيل جديدة عن رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

image description

محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير الكورنيش (صور)

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الكريمات

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

«كتلة الجسم» تكشف مدى خطر إصابة مرضى السمنة بكورونا

ميار شريف تتلقي دعوة للمشاركة في بطولة ميامي المفتوحة للتنس

موعد شم النسيم لعام 2021 وحكم الاحتفال به في الإسلام

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم 2021

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

«الفنون التشكيلية» يفتتح «إبداعات نسائية» احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. الأربعاء

4 أبريل.. فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض الكتاب بدورته 52

مروة مختار: الاشتغال بالنقد يعني أن تجلس في مقاعد متعددة كي تقرأ نصًا واحدًا

«أمبرتو إيكو بين النظرية والإبداع».. 4 نظريات نقدية في كتاب