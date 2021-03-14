وانجارى ماثاى.. وهبت حياتها للدفاع عن الأشجار



«وانجارى ماثاى» أو «أم الأشجار» كما يلقبها الشعب الكينى، سيدة وهبت عمرها وطاقتها للحفاظ على البيئة الإفريقية النقية من التدمير والتلوث وطمس الهوية الخضراء لأرضها الطيبة، فاستحقت على ذلك أن تكون خالدة فى ذاكرة التاريخ، وأن تحصد جائزة نوبل للسلام تقديرًا لتلك الجهود العظيمة.

سيرة حياة «وانجارى» لم تكن مفروشة بالورد، بل بالتضحيات والنضال الوطنى، الذى بدأ بتأسيسها حركة «الحزام الأخضر»، عام ١٩٧٧، الهادفة للحفاظ على البيئة، ومقرها العاصمة الكينية نيروبى، وتعرضت للكثير من الإجراءات القمعية والتعسفية والإيذاء البدنى كذلك بسبب معارضتها الإجراءات الحكومية بقطع الأشجار وإزالة الغابات، لدرجة أنها تعرضت للتعذيب وتم سلخ جلد رأسها.

وعملت من خلال حركتها على زراعة الأشجار فى جميع أنحاء كينيا، وتخفيف حدة الفقر وإنهاء الصراعات العرقية، وكانت لديها رؤية بأن تدمير البيئة له علاقة قوية بالفقر والصراعات، وعبرت عن ذلك بقولها: «سيقطع الفقراء الشجرة الأخيرة لطهى الوجبة الأخيرة».

وعارضت «أم الأشجار» جميع القرارات الحكومية التى كانت لها تأثيرات سلبية على الغابات والمناطق الخضراء، وكانت تقف أمام الجرافات التى كانت تطلقها الحكومة لإزالة الأشجار للاستفادة من أخشابها، وبفضل كفاحها حافظت كينيا على خضرتها وازدهار غاباتها وطبيعتها، وظلت أشجارها علامة على الجمال والخير.

كما ساعدت الكثير من النساء على تحسين مستوى معيشتهن عن طريق تعليمهن الاستفادة من الموارد الطبيعية مثل المياه والحطب، وكانت من أوائل المتعلمات فى قبيلتها «كيكويو»، كما درست التشريح البيطرى للكثير من الطلاب عندما عملت أستاذة جامعية.

وحصلت على جائزة المعيشة الصحيحة، وفى عام ٢٠٠٤ أصبحت أول امرأة إفريقية تحصل على جائزة نوبل للسلام لمساهمتها فى التنمية المستدامة والديمقراطية والسلام، كما انتخبت عضوًا فى البرلمان، وشغلت منصب مساعد وزير البيئة والموارد الطبيعية فى حكومة الرئيس مواى كيباكى بين يناير ٢٠٠٣ ونوفمبر ٢٠٠٥، وعينت المستشار الفخرى لمجلس مستقبل العالم، قبل أن توافيها المنية عام ٢٠١١، عن عمر يناهز الـ٧١ عامًا، بسبب المضاعفات الناجمة عن سرطان المبيض.

