قافلة طبية متكاملة لأهالى قرى أبيس ضمن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة (صور)

شهدت قرى أبيس بالإسكندرية، قافلة طبية متكاملة ضمن فاعليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية؛ تحت شعار «من حقك تنظمي»، والتي أقيمت بحمعية «بر الأمان» بأبيس، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.شارك في القافلة حي وسط الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية، بحضور ممثل عن وزارة الأوقاف، ومركز معلومات التنمية المحلية بالحي.اشتملت القافلة التي تستمر لمدة ٥ أيام من 14: 18 مارس، على عيادة طبية متكاملة للكشف والعلاج المجاني في تخصصات: «الباطنة، الأطفال، النساء، تنظيم الأسرة، متابعة الحمل بالسونار»، والتي قدمت من خلال 2 عيادة متنقلة، شارك بها الحي بتوفير العلاج المجاني.