الباز: أصحاب الرأي لا يتعرضون لمضايقات.. والدولة تقبض على صنفين فقط

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الذين يناقشون ملف حقوق الإنسان في مصر، لا يضعوه في سياقه الطبيعي ولا يأخذون في الاعتبار الظروف التي كانت تمر بها الدولة المصرية.













وأشار الباز في برنامجه "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، أنه بعد ثورة يونيو ٢٠١٣، اتخذت الدولة إجراءات عنيفة لكي تحافظ على نفسها وقوامها، ضد من يريدون تخريب هذا البلد، ومن الطبيعي أن يتم القبض على أشخاص بالخطأ، لم يتورطوا في أي شيء.













واستكمل: "السؤال هو هل أصرت الدولة المصرية على حبس هؤلاء المظلومين؟، والإجابة هي لا، حيث شكل الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢٠١٦ لجنة لمراجعة موقف المحبوسين وتم الإفراج عنهم تباعًا".



