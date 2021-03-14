تصوير «أحسن أب» لـ على ربيع داخل قناة «الصحة والجمال» (صور)

يواصل أبطال وصناع المسلسل الدرامي "أحسن أب"، الذي يخوض بطولته الفنان علي ربيع، تصوير مشاهد المسلسل والمقرر عرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل.وعلم "الدستور" أن مخرج العمل معتز التوني صور عددًا من المشاهد داخل قناة "الصحة والجمال" بمدينة الإنتاج الإعلامي، لتصوير إحدى حلقات برنامج يدعى "العبقري الصغير" داخل أحداث العمل.ويواصل صناع المسلسل التصوير داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث من المفترض عرض العمل في النصف الثاني من الشهر الكريم.مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، حيث قررت المتحدة للخدمات الإعلامية دفع الملل، والحفاظ على الإيقاع السريع للمسلسلات التليفزيونية التى باتت وجبة رئيسية للجمهور فى موسم رمضان من كل عام، من خلال تقديم هذا العام 4 مسلسلات، كل منها 15 حلقة فقط، ويقوم ببطولتها كبار نجوم الدراما التليفزيونية.