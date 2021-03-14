هل يعود مجددا؟.. أرقام أزارو تتفوق على 6 مهاجمين في الأهلي

دائمًا ما تكشف أرقام اللاعبين، قرارات الإدارات الصائبة أو الخاطئة، وهو ما انطبق على قرار رحيل المهاجم المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي السابق والاتفاق السعودي حاليًا، عن القلعة الحمراء بقرار من السويسري رينيه فايلر، وصدقت لجنة التخطيط في حضور موسيماني عليه.









وكان قد تعاقد النادي الأهلي مع وليد أزارو قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي المغربي في انتقالات صيف 2017، ليقضًي 3 مواسم في القلعة الحمراء، من بينهم إعارة 6 شهور لنادي الاتفاق السعودي قبل أن تتم عملية البيع في صيف 2020.







