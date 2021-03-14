استجابة لـ«الدستور».. محافظ أسوان يوجه بمعاينة منزل محمد الحبيب

أجرت لجنة تابعة للشؤون الاجتماعية بمدينة أسوان جولة ميدانية داخل منزل المواطن محمد الحبيب حازم، الكائن بمنطقة الحكروب بأسوان، لإجراء عمليات الترميم وحل المشكلة التي يعاني منها هو وأسرته، نظرًا لأنه يعيش برفقة أسرته بغرفة واحدة بعد انهيار نصف غرف منزلهم ضمن المنازل القديمة التي تجاوز تاريخ إنشائها المائة عام.جاء ذلك في استجابة لما نشرته ''الدستور'' حول قصة الحبيب حازم، وتضرره إثر انهيار نصف غرف منزلهم، ومناشدة المسؤولين وعلى رأسهم محافظ أسوان لحل مشكلة الأسرة بأكملها وانقاذهم من المخاطر.وكشف محمد الحبيب حازم، أنه بعد نشر قصته في ''الدستور''، جاءت لجنة تابعة لوحدة الشؤون الاجتماعية وأخبرته انهم قادمين بناءً على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لمعاينة المنزل وحل مشكلته لتأمين حياته وأسرته إثر الانهيار الذي حدث لمنزله خلال يناير الماضي.أضاف الحبيب، لـ''الدستور'' أن اللجنة طالبته استيفاء بعض أوراقه الخاصة أبرزها مفردات مرتبه، بطاقة زوجته، شهادات ميلاد أولاده وغيرها من الأوراق، مشيرًا إلى أن اللجنة أخبرته بصرف معاش تكافل وكرامة لابنته التي تعاني من حساسية على الصدر.ويعيش محمد الحبيب حازم، 47 عامًا، برفقة زوجته وأطفاله الأربعة ووالدته ووالدة زوجته في غرفة واحدة بعد انهيار نصف الغرف بمنزلهم القديم الكائن بمنطقة الحكروب ؤأسوان والذي ورثه عن والده.