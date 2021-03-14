ننشر أقوال «فتاة مترو الأنفاق» في واقعة التحرش

استمعت نيابة النزهة الجزئية لأقوال فتاة تعرضت للتحرش داخل مترو الأنفاق في البلاغ المقدم منها برقم رقم ٢٩٩٣ لسنة ٢٠٢١.وقالت الفتاة إنها أثناء ركوب قطار مترو أنفاق بالعتبة للذهاب إلى محطة مترو عدلي منصور وفي محطة قباء، نزلت جميع الفتيات اللاتي كن يركبن القطار، ولم يتبق غيرها ثم ركب شابان وجلسا في آخر العربة وصعد الشاب المتهم وجلس أمامها.وأضافت أن شكل الشاب كان مريبا فمنذ صعوده إلى العربة وهو يمسك بالجاكت الذي يرتديه ثم جلس ولم تنتبه إليه، وأثناء استعدادها للنزول في المحطة التالية شاهدت الشاب يتحسس أجزاء حساسة من جسده، ويخدش حياءها فاتصلت بخطيبها الذي قال لها بأن لا تنظر إليه وتقوم بتصويره، وبالفعل حاولت تصويره دون أن ينتبه وكانت في حالة رعب شديدة من أن يؤذيها.ووثَّقت فتاة جريمة التحرش بها بالفيديو داخل عربة السيدات في محطة قباء بالخط الثالث في مترو الأنفاق «العتبة - عدلي منصور»، حيث فوجئت بشاب يجلس على المقعد المقابل لها بالعربة وفتح «سوستة بنطلونه»، وقت وجودها بمفردها بينما كان يجلس في نهاية العربة شابان آخران لم ينتبها لتصرفات المتحرش.وأظهر الفيديو البالغ مدته 37 ثانية الشاب بشكل تام، وأن الفتاة نجحت في تصويره وقت الجريمة وهو لم ينتبه لها وكان مشغولا في مراقبة الشابين الجالسين في نهاية العربة، وأن الفتاة صورت الفيديو بعدما اتصلت بخطيبها وأخبرته عن تصرف الشاب المشين ونبهها إلى ضرورة تصويره بالفيديو حتى توثق جريمته.قال المستشار إسماعيل بركة المحامي، في تصريحات خاصة، ان وقائع التحرش التي انتشرت في الآونة الأخيرة غريبة عن المجتمع المصري، وقد تصدي قانون العقوبات لتلك الأفعال، فجأت المادة 306 مكرر تنص علي " يعاقب المسؤول بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وذلك لكل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، على وجه يخدش الحياء".وشرح "بركه" تعريف عقوبة خدش الحياة وهي يعتبر أي فعل أو قول أو إشارة ترتكب بقصد الشهوة من القبائح، وتعمل على تغير وانكسار وانقباض النفس للمتلقي على غير هواه خدش حياء، وهذا الفعل لا يصل إلى المجني عليه بالاتصال المباشر المادي كالتعبير عن المعاكسات، أو السباب أو حركات باليد، أو كشف عورة الفاعل للمتلقي، أو إجبار المجني عليه مشاهدة فعل جنسى، أو لقطات إباحية في وسائط إعلامية، أو النظر بشهوة والإتيان بحركات في الوجه تعطي تلميحات جنسية مثل الضغط بالفك العلوي على الشفة السفلى.كان شاب يدعى أحمد ناجي خطيب الفتاة نشر الفيديو على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتحدث مع أصدقائه عن كيفية التصرف فكان الإجماع هو تحرير محضر بالفيديو حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.وشرح ناجي على حسابه بـ"فيس بوك" أن الشاب استقل محطة قباء في الساعة 9 و16 دقيقة مساء أمس، وعندما انتهز وجود الفتاة بمفردها انتقل من المقاعد التي كان يجلس أمامها شابان وجلس في المقعد المقابل للفتاة وتحرش بها.