سيارات وشقق.. «عبدالعظيم» يعلن برنامجه الانتخابي لعضوية «الصحفيين»

أكد صفوت عبد العظيم، نائب رئيس التحرير بالأهرام والمرشح علي عضوية مجلس نقابة الصحفيين" فوق السن"، المزمع إجراؤها يوم الجمعة 19 مارس المقبل، أن برنامجه الانتخابي يشمل عدد من النقاط الخدمية والتي ستعمل علي تحسين الأحوال الاقتصادية للزملاء الصحفيين بمختلف المؤسسات الصحفية.وأضاف عبد العظيم لـ"الدستور"، أنه استطاع الحصول علي توقيعات واتفاقيات علي أرض الواقع لخدمة الصحفيين وبالفعل تم تنفيذ جزءًا من هذه الخدمات حيث استفاد عدد من الصحفيين بقرض البنك المتحد ذات الفائدة المتناقصة بواسطة مفردات المرتب وعروض الـ2500 سيارة بأحدث الأنواع بمقدم فقط 7% وبضمان البطاقة الشخصية، بالإضافة إلي توفير عدد كبير من الشقق في العاصمة الإدارية يصل إلى 635 بسعر 6،5 آلاف للمتر فقط للزملاء الصحفيين فقط.ويشمل البرنامج الانتخابي للمرشح على عضوية نقابة الصحفيين 9 نقاط جميعها تحت شعار "نقابتنا لخدمتنا" وهم التالي:١-قرض بفائدة ٨% متتاقصة من المصرف المتحد فرع مدينتى وعلى ٨ سنوات بضمان البدل وكروت مشتريات.٢- مستشفى للصحفيين نعالج فيها جميعا والمعاشات أيضا مدى الحياة وأبناء الصحفيين الأولاد حتى سن ٢٨ مجانا والبنات مدى الحياة.٣- توفير 2000 مصل تطعيم كورونا ليبدأ التطعيم منتصف أبريل وكذلك الفى آخرين مطلع شهر يوليو.٤- الحصول على موافقة بإقامة وحدة مرور لاستخراج رخص القيادة وتجديد ترخيص السيارات تحت مسمى وحدة مرور الصحفيين.٥- تخفيض مخالفات المرور للصحفيين وأسرهم والنزول للحد الأدنى بموجب كارنيه النقابة.٦-عضوية شرفية دائمة للزملاء بنادى القضاة بالإسكندرية.٧-توفير عدد من الأسرة لعلاج حالات كورونا للصحفيين وأسرهم.٨-خلال أيام سيبدأ الحجز على ٢٥٠٠ سيارة من ماركات (كيا_هيونداى_شيفروليه_mg) بفائدة ١٠% على جملة سعر السيارة وبالتقسيط على ١٠ سنوات.٩- خلال أيام الإعلان وبدء الحجز فى مشروع سكنى ضخم فى مكان مميز وبسعر مميز (مفاجأة).