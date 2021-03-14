3086 إصابة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3086 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 418 ألفا و448 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.وأشارت الوزارة - في بيان لها - إلى تسجيل 46 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 5380 حالة، في حين يرقد 936 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 286 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.وذكرت أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية؛ للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 16684 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.