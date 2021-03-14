رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شروط تعيين قاضيات في مجلس الدولة (صورة)

الأحد 14/مارس/2021 - 10:29 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
طباعة
حصلت «الدستور» على صورة قرار مجلس الدولة الخاص بالإعلان رقم 2 لسنة 2021 بشأن قبول طلبات تعيين عضوات في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة لأول مرة، بطريق النقل من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

واشترط الإعلان في المتقدمات للتعيين في هاتين الوظيفتين.. بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا ما يلي:

- تُسحب ملفات التقديم من الأمانة العامة بمجلس الدولة (2) شارع عصام الدالي – الدقي – الجيزة، وذلك بعد تقديم المستندات التالية: صورة ضوئية من كارنيه وزارة العدل مع الاطلاع على الأصل، إيصال سداد مبلغ 500 جنيه الكترونيًا الفيزا – كارت ميزة بالخزينة العمومية بالديوان العام.

- يتم سحب الملفات خلال الفترة من يوم السبت الموافق 2732021 حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق842021م.

- يتم تقديم الملفات بمقر الأمانة العامة بمجلس الدولة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 1542021 حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 2942021.

- تُقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات التالية: أصل شهادة التخرج، أصل شهادتي دبلومي الدراسات العليا، بيان تدرج وظيفي معتمد، شهادة من جهة العمل بعدم توقيع أية عقوبات تأديبية أو توجيه ملاحظات للعضو المتقدمة.

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

طرح إعلان مسلسل «الاختيار 2» والعرض على قناة «ON» (فيديو)

بعد مكالمة السيسي.. «الدبيبة»: متفائل بعلاقات قوية مع مصر

قرار جمهورى بشأن بعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

image description

محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير الكورنيش (صور)

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الكريمات

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

«كتلة الجسم» تكشف مدى خطر إصابة مرضى السمنة بكورونا

ميار شريف تتلقي دعوة للمشاركة في بطولة ميامي المفتوحة للتنس

موعد شم النسيم لعام 2021 وحكم الاحتفال به في الإسلام

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم 2021

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

4 أبريل.. فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض الكتاب بدورته 52

مروة مختار: الاشتغال بالنقد يعني أن تجلس في مقاعد متعددة كي تقرأ نصًا واحدًا

«أمبرتو إيكو بين النظرية والإبداع».. 4 نظريات نقدية في كتاب

تفاصيل احتفالية مكتبة القاهرة الكبرى بيوم المرأة المصرية (صور)