شروط تعيين قاضيات في مجلس الدولة (صورة)

حصلت «الدستور» على صورة قرار مجلس الدولة الخاص بالإعلان رقم 2 لسنة 2021 بشأن قبول طلبات تعيين عضوات في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة لأول مرة، بطريق النقل من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.واشترط الإعلان في المتقدمات للتعيين في هاتين الوظيفتين.. بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا ما يلي:- تُسحب ملفات التقديم من الأمانة العامة بمجلس الدولة (2) شارع عصام الدالي – الدقي – الجيزة، وذلك بعد تقديم المستندات التالية: صورة ضوئية من كارنيه وزارة العدل مع الاطلاع على الأصل، إيصال سداد مبلغ 500 جنيه الكترونيًا الفيزا – كارت ميزة بالخزينة العمومية بالديوان العام.- يتم سحب الملفات خلال الفترة من يوم السبت الموافق 2732021 حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق842021م.- يتم تقديم الملفات بمقر الأمانة العامة بمجلس الدولة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 1542021 حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 2942021.- تُقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات التالية: أصل شهادة التخرج، أصل شهادتي دبلومي الدراسات العليا، بيان تدرج وظيفي معتمد، شهادة من جهة العمل بعدم توقيع أية عقوبات تأديبية أو توجيه ملاحظات للعضو المتقدمة.