577 إصابة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الأحد، تسجيل 577 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 241 ألفا و834 حالة.وأوضحت الوزارة - في بيان لها حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و389 حالة، كما تم تسجيل شفاء 322 حالة من الإصابة بالفيروس.وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 10 آلاف و837 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 284 حالة، إلى جانب 102 مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي.