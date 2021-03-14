معرض «أشجار طفولية» للفنانة وفاء ياديس.. الأسبوع المقبل

ينطلق الأسبوع المقبل، أحدث معارض الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، للعلاج بالفن عن طريق تكوينات لونية وتشكيلية سيكولوجية تخضع لمعادلات علوم الميتافيزيقا، ومن المقرر أن يقام المعرض "اون لاين" وأيضا قريبا في إحدى قاعات المعارض.يعبر معرض "أشجار طفولية" عن حالات سيكولوجية لمراحل طفولة من عمر الرابعة إلى الخامسة عشر وتأثير هذه الحالات النفسية الشكلية واللونية على المتلقي من الطفل والشاب إلى مرحلة الكهولة.تمر الحالات السيكولوجية الطفولية بـ38 لوحة فن تشكيلي ميتافيزيقي تمثل أبعاد البهجة والزمن والحب واللعب والأمومة والاحتفال حتى الوصول إلى معادلة الشجاعة في مواجهة الحياة بما يملكه الإنسان من تداعيات طفولية.يذكر أن الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، قد حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة بجامعة حلوان والدكتوراه بجامعة سيدونا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهى عضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجي التابعة لجامعة سيدونا.