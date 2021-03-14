«طب طنطا» تناقش أحدث تقنيات زرع العدسات داخل العين متعددة البؤر

شارك الدكتور أحمد غنيم أستاذ طب وجراحة العيون وعميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية في مؤتمر 1O1 Event، بمركز الموتمرات بفندق راديسون بلو بالاسكندرية، بمشاركة نخبة متميزة من اساتذة العيون بالجامعات المصرية.وأوضح عميد طب طنطا أنه ناقش خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر جراحات المياه البيضاء بالموجات فوق الصوتية، وتقنيات الليزر، واستخدام أحدث تقنيات زرع العدسات المتقدمة داخل العين المتعددة البؤر.