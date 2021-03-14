رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليبيا: اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية للتشاور حول أولويات عملها

الأحد 14/مارس/2021 - 10:38 م
الدبيبة
الدبيبة
أ ش أ
طباعة
اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، مع عدد من وزراء الحكومة للتنسيق والتشاور حول أولويات عمل الحكومة.

وحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الدبيبة - أوردته بوابة الوسط الليبية - فإن رئيس الحكومة بحث في الاجتماع التنسيقي الذي عُقد اليوم الخطط التي أعدها الوزراء للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

يأتي ذلك قبل يوم من جلسة مجلس النواب غد الاثنين في مدينة طبرق التي ستشهد أداء اليمين القانونية لأعضاء حكومة الوحدة الوطنية، ويوم السبت الماضي تسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، ديوان مجلس الوزراء بطرابلس، وعقد اجتماعًا مع مديري الإدارات والمكاتب بالديوان؛ لوضع خطة عمل الديوان وآلية التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

وحصلت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، المؤلفة من 35 وزارة على ثقة مجلس النواب بأغلبية 132 عضوًا من أعضاء المجلس خلال اجتماعهم في مدينة سرت يوم الأربعاء الماضي، في خطوة لقيت ترحيبًا محليًّا ودوليًّا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

الباز: جريمة سيدة السلام فردية.. ولا يجب إدانة المجتمع وجلده

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

رابط توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021 للترم الثاني

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

image description

محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير الكورنيش (صور)

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الكريمات

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

«كتلة الجسم» تكشف مدى خطر إصابة مرضى السمنة بكورونا

ميار شريف تتلقي دعوة للمشاركة في بطولة ميامي المفتوحة للتنس

موعد شم النسيم لعام 2021 وحكم الاحتفال به في الإسلام

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم 2021

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

4 أبريل.. فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض الكتاب بدورته 52

مروة مختار: الاشتغال بالنقد يعني أن تجلس في مقاعد متعددة كي تقرأ نصًا واحدًا

«أمبرتو إيكو بين النظرية والإبداع».. 4 نظريات نقدية في كتاب

تفاصيل احتفالية مكتبة القاهرة الكبرى بيوم المرأة المصرية (صور)