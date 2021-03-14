«العمل الدولية»: الحد الأدنى لسن العمل يجب ألا يقل عن 15 سنة

حددت منظمة العمل الدولية الحد الأدنى لسن العمل بأنه سن الانتهاء من التعليم الإلزامي، من خلال مشروعها «الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في مصر» بتمويل من الحكومة الهولندية، حيث ترى أنه يجب ألا يقل عن 15 سنة وفقا للاتفاقية رقم 138 لسنة 1973 وقانون الطفل المصري.ويسعى المشروع من خلال تبني نهج مُتكامل إلى تحسين التشريعات والسياسات الوطنية المُعززة من أجل تلبية الاحتياجات والحقوق الأساسية للأطفال العاملين أو المعرضين لخطر عمل الأطفال في مصر.