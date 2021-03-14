ليبيا: بدء اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة لمناقشة خروج المرتزقة الأجانب

بدأ مساء اليوم الأحد أعمال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المشتركة (5+5) بمدينة سرت بحضور وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة عميد متقاعد سليم رعد، ورؤساء اللجان الفرعية التابعة للجنة، واللجنة الميدانية واللجنة الأمنية وضباط الهندسة العسكرية.وأوضحت بوابة الوسط الليبية أن ذلك هو الاجتماع الثالث للجنة ضمن الجولة الثامنة بحضور البعثة الأممية، حيث من المقرر أن يناقش ممثلو قوات القيادة العامة والوفاق على مدى يومين بنود الاتفاق التي اتفق بشأنها في الاجتماع السابق، ومنها خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.كما تبحث اللجنة وقف إطلاق النار تنفيذًا لاتفاق جنيف الموقع بتاريخ 23 أكتوبر 2020، كما من المقرر مناقشة نتائج فريق إزالة الألغام والمخلفات تمهيدًا لفتح الطريق الرابط بين سرت ومصراتة.