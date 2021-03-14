استطلاع رأي: 70% من ناخبي حزب أردوغان لن يصوتوا لـ«العدالة والتنمية»

أجرت مؤسسة "متروبول" للأبحاث التركية، استطلاع للرأي خلال (فبراير) الماضي، عن الأحزاب السياسية في تركيا، كاشفة أن 70% من ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم ربما يتجهون لانتخاب حزب الشعب الجمهوري المعارض.ووجه الاستطلاع للمشاركين في استطلاع الرأي سؤالًا جاء فيه: "ما الحزب السياسي الذي من المستحيل أن تصوّت له؟"، وكانت النتيجة كالآتي: قال 60.4% من الناخبين التابعين لحزب الشعب الجمهوري: إنهم من المستحيل أن يصوّتوا لحزب العدالة والتنمية، و47.8% من التابعين لحزب الخير أوضحوا أيضًا أنهم من المستحيل أن يصوّتوا لحزب العدالة والتنمية، بحسب ما أوردته صحيفة "زمان" التركية.وقال 30% من المنتمين لحزب العدالة والتنمية: إنهم من المستحيل أن يصوّتوا لحزب الشعب الجمهوري، في الوقت الذي أشار فيه 1.0% من المنتمين للعدالة والتنمية إلى أنهم من المستحيل أن يصوتوا لحزب الخير.وبينما أوضح 6.5% من ناخبي حزب الحركة القومية أنهم لن يصوتوا لصالح حزب العدالة والتنمية، فقد أوضح 0.9% أنهم لن يصوّتوا لحزب الخير، وذلك بحسب ما أوضحه رئيس شركة متروبول أوزار سانجار.وأظهرت استطلاعات رأي عديدة خلال الفترة الماضية تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية التركي، في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تشهدها البلاد.