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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

هنقيس حرارتك.. 5 إجراءات مشددة لمواجهة كورونا بكنائس نجع حمادي

الأحد 14/مارس/2021 - 09:31 م
كنائس نجع حمادي
كنائس نجع حمادي
قنا: إسلام البكري
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أعلنت مطرانية نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، مساء الأحد، 5 إجراءات مشددة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المطرانية، في بيان اليوم، إنه تم التشديد على حضور عدد لا يزيد علي 20٪؜ من سعة الكنيسة أثناء القداسات وعن طريق الحجز المسبق، بجانب مراجعة قياس درجة الحرارة لجميع الحضور قبل الدخول.

أضاف البيان أنه لا بد من ارتداء الكمامات أثناء التواجد بالكنيسة، وتطهير الكنيسة عقب إنتهاء الصلوات، ومنع زيارات الافتقاد المنزلية

كانت مطرانية قنا، قد أعلنت مساء اليوم إغلاق الكنائس ووقف القداسات لمدة 20 يومًا بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

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