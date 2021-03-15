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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

8 بوسترات منفردة لأبطال مسلسل «النمر» لمحمد إمام (صور)

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:49 ص
محمد إمام
محمد إمام
حسن أمين
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طرحت شركة سينجري للمنتج تامر مرسي المنتجة لمسلسل "النمر" الذي يخوض بطولته النجم محمد إمام البوسترات الدعائية الخاصة بالعمل.

وطرحت الشركة عدد من البوسترات المنفردة لكل من أبطال العمل حيث ظهر كل من النجم محمد إمام وهنا الزاهد بطلا العمل والفنان محمود حافظ والفنان محمد مهران والفنان محمد رياض، والفنانة ولاء الشريف والفنانة نرمين الفقي على البوسترات الدعائية للعمل تمهيدا لعرض المسلسل خلال المارثون الرمضاني المقبل.

"النمر" يشارك في بطولته بجانب محمد إمام عدد من النجوم مثل وهنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسي وعدد آخر من الفنانين الشباب ومن إنتاج شركة سينرجي.
بوستر مسلسل النمر
بوستر مسلسل النمر
بوستر مسلسل النمر
بوستر مسلسل النمر
بوستر مسلسل النمر
بوستر مسلسل النمر
بوستر مسلسل النمر
بوستر مسلسل النمر
بوستر مسلسل النمر
بوستر مسلسل النمر
بوستر مسلسل النمر
بوستر مسلسل النمر
بوستر مسلسل النمر
بوستر مسلسل النمر
بوستر مسلسل النمر
بوستر مسلسل النمر

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