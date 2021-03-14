خطوات التسجيل للحصول على فرص عمل بالخارج (صور)

يرغب العديد من الشباب في الحصول على فرصة عمل بالخارج مناسبة لهم بحسب مؤهلاتهم وخبراتهم وأعمارهم، لكن بطرق مضمونة بعيدا عن الفرص المزيفة التي يعلن عنها عبر المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.وحددت وزارة القوى العاملة لينك بموقعها الرسمي للتسجيل من خلاله لراغبي العمل بالخارج بياناتهم، حتى يتسنى للوزارة ترشيح الوظائف المتاحة والمناسبة لهم.وتنشر «الدستور» صورا توضح طرق التسجيل للحصول على تلك الوظائف، عبر الدخول على موقع الوزارة الرسمي http:www.manpower.gov.eg