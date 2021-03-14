تناقضات أردوغان حول كورونا تثير سخرية وغضب الأتراك

تثير تناقضات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سخرية وغضب داخلي في أنقرة، بسبب مواجهة البلاد في الفترة الحالية زيادات مطردة في معدلات الإصابة بكورونا، بينما يصرح بأن بلاده تعد من أفضل دول العالم في التطعيم بلقاح فيروس كورونا.وأدى الارتفاع الملحوظ في عدد إصابات كورونا، إلى اضطرار الحكومة التركية لطرح فكرة الإغلاق التام للمحلات والمطاعم مرة أخرى على جدول أعمال اجتماع الحكومة التركية، غدًا الاثنين، في ظل انفلات الأوضاع والفشل الحكومي في السيطرة على تفشي الوباء في الداخل التركي، وفقا لموقع تركيا الآن.فيما زعم أردوغان، أن بلاده تعد من أفضل دول العالم في التطعيم بلقاح فيروس كورونا.وقال في رسالة مصورة بمناسبة «عيد الطب» الذي تحتفل به تركيا في 14 مارس من كل عام، إن الفضل الأكبر في نجاح عملية التطعيم، يعود للكوادر الطبية التي تناضل ليل نهار من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.وأضاف أن جائحة كورونا أظهرت مجددًا أهمية الاستثمار في مجال الصحة وتعزيز البنية التحتية لهذا القطاع.وأكد أردوغان أن وباء كورونا يعد من أكبر الكوارث الصحية التي ضربت العالم أجمع خلال آخر قرن، قائلًا: «يستمر فيروس كورونا في تهديد العالم، وراح ضحيته أكثر من مليوني و650 ألف شخص، وقد أظهر لنا هذا الوباء أهمية الاستثمار في مجال الصحة وتعزيز البنية التحتية لهذا القطاع».وادعى أردوغان أن السلطة في تركيا لم تدع المواطنين يذوقون مرارة عدم العثور على سيارات الإسعاف أو طردهم من أبواب المستشفيات أو الموت في دور العجزة بسبب نقص الرعاية، زاعمًا أن تركيا أنشأت خلال فترة تفشي كورونا، 25 منشأة صحية جديدة، بينها مدن طبية كبرى.وشدد أردوغان على استمرار حكومته في مكافحة فيروس كورونا بكل حزم وإصرار، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية.