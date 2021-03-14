اليمن تحذر من محاولات الحوثي لإغلاق ملف محرقة المهاجرين الأفارقة

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، من قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بدفن العشرات من ضحايا محرقة المهاجرين الأفارقة، بشكل عشوائي في مقبرة مستحدثة بإحدى ضواحي العاصمة صنعاء.وأوضح الارياني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الأحد - أن مليشيا الحوثي تقوم بدفن الضحايا بشكل جماعي دون استيفاء بياناتهم الشخصية واستكمال التحقيقات، استباقا لتشكيل لجان دولية للتحقيق في الحادثة والكشف عن ملابساتها.وأشار الارياني إلى أن محاولات مليشيا الحوثي دفن القضية وإغلاق الملف عبر الدفع بإجراءات شكلية، يؤكد تورطها في جريمة الإبادة الجماعية لمهاجرين أفارقة، رفضوا الالتحاق بجبهات القتال أو دفع فدى مالية، مشيرا إلى مساعي المليشيا الحوثية لاستثمار الحادثة لجني مكاسب مادية تحت مبرر معالجة الضحايا وتوفير مراكز إيواء مناسبة.وجدد الوزير اليمني المطالبة بتحقيق دولي محايد وشفاف لكشف تفاصيل الجريمة ومحاسبة المتورطين فيها من قيادات المليشيا الحوثية باعتبارها جرائم حرب، داعيا إلى الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف تجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة، واستغلالهم في أعمال حربية، وإطلاق المحتجزين احتراما لالتزامات اليمن في هذا الجانب، والسماح لهم بحرية الحركة أو العودة الطوعية الآمنة.