غدًا.. محاكمة مستريح الشرقية المتهم بالنصب على المواطنين

تستكمل محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، غدا الاثنين، محاكمة مستريح الشرقية عادل عبدالرحمن بتهمة توظيف الأموال.وتجمع عدد من ضحايا المستريح أمام المحكمة الاقتصادية في الجلسة السابقة رافعين لافتات تؤكد ضرورة محاسبة المتهم واسترجاع أموال المواطنين.وأوضح صالح عيسى فضل، أحد ضحايا المستريح، أن اليوم كانت ثانى جلسات محاكمة المتهم بالمحكمة الاقتصادية، بتهمة توظيف الأموال، وحضر المتهم وسط حراسة مشددة، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 8 فبراير المقبل.وأكد أحد ضحايا المستريح، أن المتهم سبق وتم الحكم عليه بـ26 سنة حبس من ضمنهم حكم نهائى وبات بالحبس 3 سنوات، مضيفًا أن عدد المبلغين القدامى ضد المتهم 38 ضحية، كما انضم فى الجلسة السابقة 48 مبلغا جديدا، وانضم فى جلسة اليوم 62 مبلغا جديدا ليصبح عدد المبلغين حتى الآن 140 ضحية.