النيابة تحقق في واقعة التحرش بفتاة داخل مترو الأنفاق

تباشر نيابة النزهة الجزئية التحقيق في البلاغ رقم ٢٩٩٣ لسنة ٢٠٢١ الخاص بواقعة تعرض فتاة للتحرش داخل مترو الإنفاق.ووثَّقت فتاة جريمة التحرش بها بالفيديو داخل عربة السيدات في محطة قباء بالخط الثالث بمترو الأنفاق «العتبة - عدلي منصور»، حيث فوجئت بشاب يجلس على المقعد المقابل لها بالعربة وفتح «سوستة بنطلونه» وقت وجودها بمفردها بينما كان يجلس في نهاية العربة شابان آخران لم ينتبها لتصرفات المتحرش.وأظهر الفيديو البالغ مدته 37 ثانية الشاب بشكل تام، وأن الفتاة نجحت في تصويره وقت الجريمة وهو لم ينتبه لها وكان مشغولا في مراقبة الشابين الجالسين في نهاية العربة، وأن الفتاة صورت الفيديو بعدما اتصلت بخطيبها وأخبرته عن تصرف الشاب المشين ونبهها إلى ضرورة تصويره بالفيديو حتى توثق جريمته.وقال المستشار إسماعيل بركة المحامي في تصريحات خاصة، إن وقائع التحرش التي انتشرت في الآونة الأخيرة غريبة على المجتمع المصري، وتصدى قانون العقوبات لتلك الأفعال فجأت المادة 306 مكرر تنص على أن «يعاقب المسؤول بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش الحياء».وشرح «بركة» تعريف عقوبة خدش الحياة وهي يعتبر أي فعل أو قول أو إشارة ترتكب بقصد الشهوة من القبائح وتعمل على تغير وانكسار وانقباض النفس للمتلقي على غير هواه خدش حياء، وهذا الفعل لا يصل إلى المجني عليه بالاتصال المباشر المادي كالتعبير عن المعاكسات، أو السباب أو حركات باليد، أو كشف عورة الفاعل للمتلقي، أو إجبار المجني عليه على مشاهدة فعل جنسى، أو لقطات إباحية في وسائط إعلامية، أو النظر بشهوة والإتيان بحركات في الوجه تعطي تلميحات جنسية مثل الضغط بالفك العلوي على الشفة السفلى.