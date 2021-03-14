رباب كساب: «على جبل يشكر» رواية أتخطى بها بعض هزائمي

على هامش فعاليات حفل توقيع ومناقشة رواية "على جبل يشكر" الصادرة عن دار "النسيم" للنشر والتوزيع للكاتبة الروائية "رباب كساب" كان لنا معها هذا الحوار لمحاولة الإجابة عن لماذا "جبل يشكر"؟، وعن أسباب تأخر نشرها للرواية التي بدأ العمل عليها منذ عام 2005.وعن لماذا اختارت جبل يشكر ليكون عنوانا للرواية؟ تجيب الروائية رباب كساب: لأنه المكان الذي بني عليه بيت الكريتلية أو متحف جاير أندرسون حاليا، وهو مسرح الرواية وكذلك جامع أحمد ابن طولون.وتنفي رباب كساب أن لسؤال الهوية والنوستالجيا دخل في التحريض على كتابة "على جبل يشكر"، فالأمر لديها ليس له علاقة بالهوية فتاريخ المكان يحدد هويته، وليس نوستالجيا فهي لم ترتبط مسبقا بالمكان، لكنه الحب الذي أصابها مع زياراتها الأولى للمكان في عام 2005.وتتابع: بت أحلم به مسرحا لأحداث رواية، أذكر أنني وقفت يومها على القنطرة الرابطة بين البيتين وقلت حرفيا "يا سلام لو كتبت رواية عن المكان دا ورجعت بالزمن لورا" ولكني لم أكن أعرف كيف أبدأ وما هي نقطة البداية التي ستجعل من البيت الذي أحببته مسرحا أو أساسا لعمل روائي.وتوضح كساب "مرت السنون ولم أتخل عن الفكرة مطلقا كانت تذهب وتعود على فترات كلما زرت البيت، فطوال السنوات الماضية قبل الشروع في الكتابة لم أكن مؤهلة تماما لذلك كانت تنقصني بعض الخبرات والكثير من القراءات".وتؤكد صاحبة "على جبل يشكر": "الآن أستطيع أن أقول أن الفكرة التي ولدت في عام 2005 كانت بحاجة لوقت طويل حتى أستطيع الإمساك بها، كما أنني في هذه السنوات كنت مشغولة بالمذاكرة والتحضير للدكتوراه التي انتهيت منها في 2012، ولأنني أؤمن أن لكل شيء أوان فانتظرت، حتى جاءت لحظة حاسمة غيرت كل شيء، لقد سكنت الجوار فتأججت الفكرة من جديد، وبات المرور اليومي على المكان يزيد حدة الاشتعال بداخلي والرغبة المحمومة في أن أكتب ومن هنا بدأت الكتابة والبحث في الوقت نفسه، وبدأت السنوات الماضية كأنها أساس للعمل والحاضر هو الذي مهد سيرها، وقد تعجب فبعد الانتهاء من كتابة الرواية انتقلت للسكن في مكان أخر لا يبعد كثيرا فالسيدة زينب وعابدين جيران، لكنني انتقلت في نفس العام الذي انتهيت فيه من كتابة الرواية".وعن سؤالنا عن أسباب التي أخرت نشر الرواية تقول كساب: لا أنكر مسألة تأخر النشر وخاصة أنني انتهيت من كتابتها في 2016 قد ضايقتني بالفعل لكن الظروف الحالية في مصر وبعد 2011 خاصة غيرت الكثير في مشهد النشر عموما، هذا بجانب بعض الخوف والتردد من جانبي لأنني أطرق مجال الفانتازيا لأول مرة هذا العمل يختلف عما كتبته قبله وما كتبته بعده فالرواية التي انتهيت من كتابتها قبل بضعة أشهر ليست بعيدة عن العوالم التي أتحرك فيها عادة أما على جبل يشكر فهي تمثل كثيرا من التاريخ والفانتازيا، وهذا ما يثير خوفي وترددي.وختمت رباب كساب حديثها: "في النهاية العمل يخرج في وقته، وينادي ناشره، هذه الرواية اختارت وقتها منذ اختيار توقيت الكتابة وحتى النشر، رغم أنني وقت كتابتها كنت أشعر أنها هي التي أتخطى بها بعض هزائمي، كثير من أصدقائي كانوا يتعجبون صبري وصمتي، ولكنني كنت أعرف أن ثمة أوان سيأتي ولن نستطيع أن نقف أمامه، أؤمن كثيرا بأننا لا نختار الوقت بل هو الذي يختارنا".