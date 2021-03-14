النقض تكشف حقيقة تعيين أول قاضية بمنصب نائب رئيس المحكمة

نفت محكمة النقض ما تداولته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، عن تعيين أول قاضية في منصب نائب رئيس محكمة النقض.وذكرت المحكمة أن الجريدة الرسمية نشرت اليوم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 91 لسنة 2021، تضمنت المادة الأولى منه ترقية 58 قاضيًا بمحكمة النقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، وشمل القرار ترقية السيد القاضي تقى الدين دياب عبد الجواد عطا إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض.وتهيب محكمة النقض كافة وسائل الإعلام بالتأكد من دقة البيانات وصحة الأخبار قبل نشرها للرأي العام.