«القوى العاملة» تطلب فنيين صيانة لشركة إلكترونيات

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، عن فرص عمل جديدة بإحدى شركات الأجهزة الإلكترونية الشهيرة، بفروعها على مستوى محافظات الجيزة الشرقية الإسكندرية، والإسماعيلية.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، فنيين صيانة (أجهزة منزلية، شاشات، وتكييف)، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط أو فوق متوسط صناعي.ويشترط في المتقدم لتلك الوظيفة، أن يكون لديه خبرة بحد أدنى 3 سنوات في مجال التخصص المتقدم إليه (أجهزة منزلية، شاشات، وتكييف)، وألا يزيد عمره علي 35 سنة، وتقديم شهادة موقفه من الخدمة العسكرية.وللتقديم في تلك الوظائف، يرجى ملئ الاستمارة المرفقة في الرابط التالي، https:bit.ly3oSob3R، على أن يكون آخر ميعاد للتقديم 25032021.