طارق الملا يستعرض جهود «البترول» خلال اجتماع لجنة «طاقة النواب»

استعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم، جهود الوزارة فى إقامة محطات تموين وتحويل السيارات للغاز الطبيعى بالمحافظات، لافتا إلى أن عدد تلك المحطات يبلغ حاليا نحو 250 محطة، وكان من المستهدف مضاعفتهم إلى 500 محطة، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بأن يتم إنشاء محطات فى كافة المحافظات ليصل عددها إلى 1000 محطة، ليصبح المستهدف إنشاء نحو 800 محطة جديدة.