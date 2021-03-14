بدء التشغيل التجريبي الأول بمصنع تدوير القمامة بالغربية

شهد اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أعمال التشغيل التجريبي بمصنع تدوير القمامه بطريق المحلة الجابرية، بحضور الدكتور محمد الحضري، مستشار محافظ الغربية للحملة الميكانيكية والمشرف العام على المصنع ومجدى أبو الفتوح نائب رئيس المدينة والقائمين على منظومة التشغيل الجديدة بالمصنع.شهدت الأعمال التجريبية اليوم تحريك 30 طنا من القمامة خلال ساعة زمنية على خطوط التشغيل والفرز مع تجربة مواتير الحركة والسيور الجديدة وقواديس التغذية، للوقوف على مدى جاهزية المصنع واستعداده لاستقبال النواتج اليومية للقمامة.وأشاد رئيس المدينة بنجاح تجربة التشغيل التجريبي، مؤكدا ضرورة تلافى بعض ملاحظات التشغيل التجريبي الأول مع استكمال إصلاح بعض المعدات الموجودة بالمصنع.