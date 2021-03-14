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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. نظر استئناف أحمد بسام زكي على حكم حبسه

الأحد 14/مارس/2021 - 08:59 م
أحمد بسام زكي
أحمد بسام زكي
عادل عبد العال
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تستكمل محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية غدًا الإثنين، نظر استئناف المتهم أحمد بسام زكي على حكم حبسه 3 سنوات بتهمة هتك عرض 3 فتيات وتهديدهن إساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت التحقيقات في القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية، عن أن المتهم في غضون الفترة ما بين عامي 2016 وحتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، تحرش جنسيًا بالمجني عليها الأولى، «س. ف» بأن تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية مستخدمًا تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب»، عبارات وصورًا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحًا وتلميحًا بالأمور المشار إليها، وقد أتى تلك الأفعال يقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجني عليها بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة سلفًا.

كما يحاكم أحمد بسام ذكي أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس لاتهامه بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والتحرش بعدد من الفتيات.

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