رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

دراسة: الناجون من الكوارث الطبيعية وكورونا فريسة للاضطرابات النفسية

الأحد 14/مارس/2021 - 09:39 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أظهرت دراسة حديثة أجرتها إحدى الجامعات الإيطالية أن ثلث المرضى، الذين تعافوا من إصابة شديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) استلزمت دخلوهم مستشفيات العزل، يعانون من مرض نفسي يعرف باسم اضطرابات ما بعد الصدمة والذي يعرف علميا باسم بي تي إس دي، كهؤلاء الناجين من الكوارث الطبيعية الكبرى مثل إعصار كاترينا الذي ضرب الولايات المتحدة عام 2005 وكارثة تسونامي التي ضربت السواحل الآسيوية عام 2011.

وأوضحت الدراسة، التي أجرتها جامعة أجوستينو جيميلى بروما، أن المرضى، الذين تلقوا علاجهم في المستشفيات وتم عزلهم عن ذويهم لفترات زمنية طويلة نتيجة الإصابة الشديدة بفيروس كورونا، يلجأون للعلاج النفسي من اضطرابات نفسية تشمل الاكتئاب والقلق والتوتر العصبي.

وأشارت الدارسة إلى أن هذا المعدل للاضطرابات النفسية بين المتعافين من كورونا يعادل نسبة 30 % بين الناجين من إعصار كاترينا الذي ضرب سواحل ولاية نيواورليانز الأمريكية، والذين كانوا قد تلقوا بالفعل علاجات نفسية من أعراض مماثلة في أعقاب تلك الكارثة، بينما سجلت هذه النسبة 25 % بين الناجين من إعصار تسونامي الذي ضرب السواحل اليابانية وأجزاء أخرى من السواحل الأسيوية عام 2011.

أما بالنسبة للمتعافين من الإصابة بفيروس متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد المعروف باسم سارس وفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية المعروف باسم ميرس، فقد زادت نسبة الذين يعانون من تلك الاضطرابات النفسية لتصبح ما بين 30 إلى 35 %، حسبما ذكرت الدراسة.

وقالت ديلفينا جانيرى، الطبيبة النفسية الإيطالية وأحد الباحثين المشاركين في الدراسة، إن 115 شخصا تم تشخصيهم بمتلازمة بي تي إس دي من بين 381 من المرضى الذين تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا بعد مرور 100 يوم على أول ظهور لأعراض الإصابة لديهم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الرئيس السيسى يوجه بزيادة تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بـ117 مليار جنيه

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

طفل يغرس 3 أشجار نخيل على روح الغارقين بالخارجة (صور)

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

image description

محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير الكورنيش (صور)

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الكريمات

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

الأكثر قراءة

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

ننشر أقوال «فتاة مترو الأنفاق» في واقعة التحرش

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

ميار شريف تتلقي دعوة للمشاركة في بطولة ميامي المفتوحة للتنس

موعد شم النسيم لعام 2021 وحكم الاحتفال به في الإسلام

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم 2021

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

رباب كساب: «على جبل يشكر» رواية أتخطى بها بعض هزائمي

رئيس دار الكتب تشهد فعاليات المكتبة المتنقلة في قرية أم خنان بالجيزة

4 أبريل.. فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض الكتاب بدورته 52

افتتاح الدورة الـ31 من صالون الشباب.. 23 مارس