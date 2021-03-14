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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كشف طبي مجانًا على 1500 مواطن في كفرالشيخ

الأحد 14/مارس/2021 - 08:57 م
قافلة طبية في كفر
قافلة طبية في كفر الشيخ
عمرو الشامي
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ إطلاق قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على أهالي قرية الحلافي التابعة لمركز سيدي غازي، مجانًا على مدار يومين متتاليين، ويبلغ عدد القافلة 10 تخصصات.

وأوضحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن عدد المترددين عليها 1500 مريض تلقوا جميعًا الخدمات من الكشف الطبي بجميع العيادات المتواجدة بالقافلة، مؤكدة أن القافلة شملت الباطنة، والأطفال، والرمد، والجراحة، والنساء والتوليد، والعظام، والجلدية، والأسنان، وعمل التحاليل والأشعة اللازمة للمرضى، وصرف الأدوية من صيدلة الخاصة بالقافلة.

أضافت أن القافلة استمرت على مدار يومي السبت والأحد، وقد غطت جميع التخصصات الموجودة بالقافلة، وتم عمل تقارير طبية وندوات تثقيفية للمترددين على القافلة لزيادة الوعي الصحي بين المواطنين.

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