كشف طبي مجانًا على 1500 مواطن في كفرالشيخ

أعلنت مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ إطلاق قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على أهالي قرية الحلافي التابعة لمركز سيدي غازي، مجانًا على مدار يومين متتاليين، ويبلغ عدد القافلة 10 تخصصات.وأوضحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن عدد المترددين عليها 1500 مريض تلقوا جميعًا الخدمات من الكشف الطبي بجميع العيادات المتواجدة بالقافلة، مؤكدة أن القافلة شملت الباطنة، والأطفال، والرمد، والجراحة، والنساء والتوليد، والعظام، والجلدية، والأسنان، وعمل التحاليل والأشعة اللازمة للمرضى، وصرف الأدوية من صيدلة الخاصة بالقافلة.أضافت أن القافلة استمرت على مدار يومي السبت والأحد، وقد غطت جميع التخصصات الموجودة بالقافلة، وتم عمل تقارير طبية وندوات تثقيفية للمترددين على القافلة لزيادة الوعي الصحي بين المواطنين.