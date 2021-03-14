«تعليمي طنطا» يحصل على الاعتماد الدولي فى إدارة الخدمة الطبية

‏أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، الأحد، عن حصول المستشفى التعليمى العالمي بالجامعة، على الاعتماد الأمريكي الدولى ISO 9001.وأوضح رئيس الجامعة أن هذا الاعتماد يأتي فى إطار تفرد المستشفى التعليمي العالمى بتطبيق المعايير العالمية فى مجال إدارة الخدمة الطبية، مؤكدًا أن هناك خطة لاعتماد كافة المستشفيات الجامعية، لضمان جودة الخدمة الطبية.ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور أحمد غنيم، ‏عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمى العالمى والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات، وكافة العاملين بالمستشفى.أشار عميد طب طنطا إلى أن حصول المستشفى "العالمي"على الاعتماد الأمريكي الدولى فى مجال إدارة الخدمة الطبية دليل على تقديم المستشفى أعلى المستويات والمعايير والخدمات الصحية للمرضى، مؤكدًا مواصلة الجهود للعمل والمتابعة الدقيقة لمدير المستشفى التعليمى من أجل التطوير المستمر والارتقاء بالخدمات التى تقدمها المستشفى.وأوضح مدير مستشفى جامعة طنطا التعليمى أن هذا الاعتماد الدولى جاء بعد سلسلة من الزيارات الميدانية والمتابعات المستمرة من جهة الاعتماد لنظام العمل بالمستشفى وطرق آدائه وصولًا للاعتماد النهائى، مثمنًا جهود فريق الجودة ومسؤول التطوير المؤسسى بالمستشفى الدكتورة شذى الشال.