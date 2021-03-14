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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«رحيم»: قرار الرئيس بإطلاق برنامج تمويل عقاري يفيد أغلب الفئات

الأحد 14/مارس/2021 - 09:01 م
تمويل عقاري
تمويل عقاري
دعاء أبو العزم
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قال أنور رحيم، رئيس الغرفة التجارية بمطروح، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق برنامج تمويل عقاري سوف تفيد أغلب الفئات.

وأضاف "رحيم"، لـ"الدستور"، أن الفائدة المطروحة مناسبة جدا لمتوسطي الدخل وهي فرصة للشباب لتوفير وحدات سكنية مناسبة.

وأشاد بالقرار، مشيرا إلى أنه ضمن قرارات الرئيس لدعم الفئات محدودي ومتوسطي الدخل وتوفير وحدات سكنية آمنة بأسعار مخفضة.

ووجه الرئيس بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل لـ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣%.

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