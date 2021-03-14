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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدا.. ثاني جلسات محاكمة المتهمين بخلية «أحرار الشام»

الأحد 14/مارس/2021 - 09:00 م
محاكمة
محاكمة
عادل عبد العال
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تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طواريء المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل رئيس محكمة الجنايات، غدا، ثاني جلسات محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ العجوزة، المقيدة برقم 386 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طواري والمعروفة إعلاميا بـ«خلية أحرار الشام».

تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم (هشام أحمد عبد الرحمن، عامل، مكني بأبو آسيا المصري، عبد الرحمن عبد العليم سعيد، محاسب، محمد عبد الفتاح أحمد، مالك حانوت، مكني أبو حذيفة، سيف سلامة محمد، عامل، أحمد ربيع رشاد، طالب، رمضان السيد شعبان، كهربائي، رمضان السيد صالح، طالب، فاطمة السيد السيد، ربة منزل).

وكشف أمر الإحالة أنهم في غضون الفترة من 2016 حتى 17 6 2017 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وحال كون المتهم الخامس طفلا لم يبلغ الثامنة عشرة ميلاديا وقت ارتكاب الجريمة تولى المتهم الأول قيادة في جماعية إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن تولي تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "أحرار الشام" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم الأول بالترويج بطريق غير مباشر لارتكاب جريمة إرهابية بالقول، بأن روج لافكار ومعتقدات جماعة "أحرار الشام" الإرهابية الداعية لاستخدام العنف لدعوة مخالطيه لارتكاب جريمة الانضمام اليها، فانضم إليها المتهمون من الثاني حتى الأخيرة.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثاني حتى الأخيرة انضموا لجماعة إرهابية السابق ذكرها، كما أشار إلى أن المتهمة الثامنة مولت جماعة إرهابية بأن مدت للجماعة الإرهابية أموالا بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم، كما حرضت على ارتكاب جريمة إرهابية بأن حرضت المتهم الخامس على الالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها.

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