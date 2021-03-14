«إيڨا فارما» تطرح «ميلجا أدڨانس»: لأول مرة توفير أقراص بديلة لـ«حقن فيتامين ب المركب المقوية للأعصاب»

«الحفناوي»: هامة جداً للحماية من مضاعفات مرض السكر.. و«المسلمي»: تواجه التنميل وإرهاق الرقبة والظهر.. ومستقبل علاج المرضى في العالم.. وتعطي نفس مفعول الحقنفي بشرى لمرضى السكر ممن يعانون من تنميل في أطرافهم أو مشاكل في القدم، طرحت شركة «إيڨا فارما» - إحدى شركات الأدوية الرائدة بمجال صناعة الدواء، العاملة في مصر وأكثر من 40 دولة حول العالم- لأول مرة في مصر جرعة دوائية بالأقراص تؤدي لنتائج إيجابية في علاج التهاب الأعصاب بدلاً من أخذها في شكل «حقن»، ما يؤدي لتحسين حالة المريض، وقدرته على أن يعيش بصورة أفضل.وقال الدكتور هشام الحفناوي، أستاذ علاج أمراض السكر والأمين العام للجنة القومية للسكر بوزارة الصحة والسكان، إن طرح دواء مثل «ميلجا أدڨانس» هام للغاية، خصوصاً لمرضى السكري في مصر؛ حيث أن قرابة 60% من هؤلاء المرضى يحتاجون مادة «بنفوتيامين» الموجودة في الدواء بتركيز 300 مجم يُطرح لأول مرة في مصر، ما يجعله هام جداً في علاج مشاكل التهاب الأعصاب الطرفية لمرضى السكري وحمايتهم من مضاعفاته.وأوضح «الحفناوي»، في تصريحات صحفية له اليوم، أن «التهاب الأعصاب الطرفية» مشكلة منتشرة في مصر أكثر من المعدلات العالمية، وفيها يشعر المريض بمشاكل مثل القلق المستمر، و«التنميل» في الأطراف، و«شكشكة» و«حرقان» في القدمين، بما يجعله غير قادر على الوقوف أو السير بشكل جيد، ولكن تلك الأدوية تساعده على أن يُمارس حياته بصورة أفضل.وأشار إلى أن هذا الدواء يتوافر فيه جرعة كافية من «بنفوتيامين»، ما يساعد المرضى على أن يعيشوا بصورة أفضل، كما أنه يُؤخذ عبر الفم بدلاً من الحقن، وهو خبر سار لمرضى السكري المصابين بالتهاب الأعصاب الطرفية، خصوصاً في وقت انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حيث يجد البعض صعوبة في توفير من يعطيه الحقن الخاصة به، خصوصاً وأن مريض السكر يجب أن يُعطى الحقن المعقمة، وبشكل طبي سليم حتى لا يحدث له أي التهابات.وعن إعطاء «الأقراص» نفس مفعول «الحقن»، قال الأمين العام لـ«العليا للسكر»، إنه من المفترض ألا يتأثر امتصاص المادة الفعالة من المعدة للجسم؛ وبالتالي فإن فعاليته عالية، وهو أمر معروف طبياً، مضيفاً: «المؤكد أن الدواء يحتوي (جرعة كافية) من مادة (بنفوتيامين)».وأشار «الحفناوي» إلى أن « ميلجاأدڨانس» لا يقتصر استخدامه على مرضى السكري فقط، ولكن من يصابون بالتهاب الأعصاب، أو ضغط العصب على العمود الفقري، أو أمراض الأعصاب بصفة عامة؛ حيث يدعم كفاءة الأعصاب في الجسم، مشدداً على ضرورة استخدام هذا الدواء شأنه شأن باقي الأدوية تحت إشراف طبي.ويضم الدواء الجديد، 3 مواد فعَّالة، الأولى «بنفوتيامين»، وتتميز بقدرتها على تخفيف آلام الأعصاب الطرفية وتقويتها، ويتميز بنسبة امتصاص أعلى 5 مرات وكفاءة 120 مرة اكثر من «الثيامين» العادي، وهي المادة التي تعمل على حماية المريض من مضاعفات السكر، بالإضافة لتواجد فيتامين ب 6 «بيريدوكسين»، وهو الفيتامين الذي ينشط تكوين كرات الدم الحمراء، ويدعم المخ والجهاز العصبي، ويدخل في العديد من الوظائف الحيوية في الجسم، فضلاً عن فيتامين ب12 «سيانوكوبالامين»، وهو عامل أساسي لسلامة الجهاز العصبي، ويزيد من طاقة الجسم، ويساعد على تقوية المناعة.حديث «الحفناوي»، توافق مع ما ذكره الدكتور فوزي المسلمي، أستاذ أمراض السكر والغدد الصماء في جامعة الزقازيق، والذي أكد أن الاتجاه العالمي هو تقليل استخدام الحقن، وأن الدواء الجديد يضم كمية «بنفوتيامين» التي يحتاجها مريض السكر لمواجهة التنميل أو التهاب الأعصاب الطرفية بصفة عامة، وحتى الأشخاص الذين لم تشخص إصاباتهم بالسكر ويشعرون بتنميل متكرر في الأطراف، أو ألم في «الرقبة» والضهر بسبب الإرهاق، موضحاً أن «ميلجا أدڨانس» يضم 3 مواد فعَّالة، الأولى «بنفوتيامين»، وتتميز بقدرتها على تخفيف آلام الأعصاب الطرفية وتقويتها، وفيتامين ب 6 «بيريدوكسين»، وهو الفيتامين الذي ينشط تكوين كرات الدم الحمراء، ويدعم المخ والجهاز العصبي، ويدخل في العديد من الوظائف الحيوية في الجسم، فضلاً عن فيتامين ب12 «سيانوكوبالامين»، وهو عامل أساسي لسلامة الجهاز العصبي، ويزيد من طاقة الجسم، ويساعد على تقوية المناعة.وأوضح «المسلمي»، في تصريحات صحفية له، أن مفعول الأقراص هو نفس مفعول الحقن الخاصة بفيتامينات ب، موضحاً أن تلك الأدوية مثل «ميلجا أدڨانس» هي مستقبل مواجهة مشاكل تنميل القدم، والتهاب الأعصاب الطرفية لدى كل المرضى، وتحديداً مرضى السكر.وأشار إلى أن مرض التهاب الأعصاب الطرفية خطير لو لم يتم الاستجابة العلاجية له، وأن كل 30 ثانية هناك حالة بتر على مستوى العالم بسبب عدم اهتمام المرضى بعلاج التهاب الأعصاب الطرفية بشكل سليم، موضحاً أن جرعة قرص واحد، كافية لإعطاء المريض نفسه المفعول الذي يحصل عليه من «الحقن».