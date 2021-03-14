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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تطبيق «صحتك Se7etak» الطبي «رقم واحد» على «بلاي ستور» في تطبيقات الخدمات الصحية

الأحد 14/مارس/2021 - 08:07 م
صحتك Se7etak
صحتك Se7etak
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«زاهي»: التطبيق يقدم كل خدمات الرعاية الصحية للمرضى.. ووصلنا لآلاف المرضى في 4 أشهر

الكشف والاستشارة بـ«الفيديو كول».. وإمكانية الحجز للكشف في العيادة.. وخدمة طوارئ مجانية واستشارات سريعة على مدار الـ 24 ساعة

تصدر تطبيق «صحتك Se7etak» التطبيقات الطبية على «جوجل بلاي» في مصر حالياً، وهو تطبيق متخصص في تمكين المرضى من الاستشارات الرقمية عبر تطبيق متخصص يضم نحو ألف طبيب من تخصصات مجموعة بينها الذكورة، والتغذية، وطب الأطفال، والنفسية، فضلا عن إمكانية الحجز للكشف في عيادة الطبيب، كما يقدم التطبيق كل خدمات الرعاية الصحية.
ويُدير «التطبيق» شركة «صحتك»، والتي تعمل أيضاً على إدارة خدمات مُفصلة لرعاية صحة المريض.
ويضم «التطبيق» خدمات طبية في مختلف التخصصات على مدار الـ«24 ساعة»، ومن بينها خدمة استشارات مجانية، للأسئلة التي تحتاج ردود مقتضبة وليست محادثات طويلة مع الطبيب، بالإضافة لخدمة «الطوارئ» على مدار اليوم.
«رسالتنا الأساسية هي توصيل الخدمة للمريض، دون الحاجة للانتظار لأوقات تصل لساعات في العيادات، أو تكبد عناء الانتقال وحتى السفر من مكان لمكان حتى يصل للطبيب أو الخدمة الطبية التي يطمئن لها»، بتلك الكلمات بدأ الدكتور مينا زاهي، مدير تسويق تطبيق «صحتك Se7etak»، حديثه، مؤكداً أنهم قرروا تطوير محتوى التطبيق في الشهور الأخيرة من عام 2020، ليتحول لمنصة طبية كاملة تربط الأطباء بالمريض، بحيث يدخل المريض على التطبيق ليحجز وقت مكالمة «فيديو كول» مع الطبيب، والتي تستمر حتى 15 دقيقة، مع استخدام الوسائل الرقمية الحديثة في دفع ثمن الكشف عبر أي بطاقة الائتمان.
وانضم إلى «صحتك Se7etak» حتى الآن مئات الأطباء المُعتمدين؛ حيث يوضح «زاهي»، أن أي طبيب ينضم إلى التطبيق لابد أن يتم اعتماده، عبر الحصول على شهادات الدكتور، وترخيص مزاولته لمهنة الطب، والكارنيهات الخاصة به، لافتاً إلى أن ذلك حفاظاً على «السمعة»، وهو ما يُساهم في انتشار التطبيق يوماً بعد يوم، حتى وصلنا لآلاف، أغلبهم يستخدمون «صحتك Se7etak» بشكل متكرر خلال 4 أشهر فقط من إطلاق «الخدمة المُطورة»، فضلا عن إمكانية حجز مواعيد للكشف في عيادة الطبيب.
ويشتمل التطبيق أيضاً على «ملف طبي»، حيث يضع المريض بياناته الصحية، والأمراض التي يشكو منها، ويضم الطول والوزن وفصيلة الدم وغيرها، والأشعة والتحاليل التي يجريها المريض وتكون مطلوبة منه، ونوعية المرض المزمن الموجود، حال إصابة المواطن به، والعمليات الجراحية التي أجراها، والأدوية و«الروشتات» الخاصة به، ووجود حساسية لديه من أي مستحضرات طبية من عدمها كما أوضح «زاهي».
وعن خدمة الطوارئ، قالت راجية رجب، مسئول تطوير الأعمال على «صحتك Se7etak»، إن التطبيق يتيح للمواطن التواصل مع أي طبيب في أي وقت، حتى لو كان فجراً، وهي توقيتات لا يتواجد الأطباء حينها في عياداتهم، وذلك لمواجهة أي طوارئ طبية قد تحدث، لافتاً إلى أن خدمة «الطوارئ»، و«الاستشارات المجانية السريعة» هي خدمة مجانية يقدمها «صحتك» لرواده.
ولفتت «راجية» إلى أن التطبيق فضلاً عن توفيره الخدمة للمواطنين في أوقات لا يتوفر فيها عادة أطباء، إلا أنه وفر أيضاً الخدمة لأهالينا في القرى والنجوع الذين لا يتوافر لديهم عيادات في تلك التخصصات، ما وفر الوقت، والسفر، والأموال التي يدفعها المواطن، ووقت الانتظار.
وأوضحت أن خدمة الاستشارة أو المتابعة، تتوافر لدى التطبيق؛ حيث يتم التواصل مع الطبيب، وحجز الميعاد الخاص بها بسهولة وبساطة.

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