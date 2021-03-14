أصدر المهندس سامي عرفة أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء قرارًا اليوم بتعين المهندس علاء العطار، رئيسًا لقطاع توزيع كهرباء الأقصر.العطار خريج كلية الهندسة 2000 وهو أحد أوائل الخرجين وشغل عدة مناصب منها مهندس تشغيل بهندسة كهرباء قفط، ثم مدير إدارة المشروعات بقطاع كهرباء قنا حتى 2015، ثم مدير إدارة هندسة كهرباء قفط من 2015 - 2018، ثم مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع كهرباء الأقصر حتى مارس 2021.