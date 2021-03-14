«القوى العاملة» تعلن توافر فرص عمل بإحدى الشركات بالمنوفية

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات الملابس الجاهزة بالمنوفية، براتب يحدد بحسب المقابلة والمكافأة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة مشرفين إنتاج وعمال (أوفر، سنجر، وأورليه) من الجنسين على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 3884083، أو التوجه لمقر الشركة في الباجور، المنوفية.