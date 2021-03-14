دَبْدَبة «المدبّ» التونسى

لا تتوقف الآلة الإخوانية التونسية عن محاولات إشعال الفتن، داخل تونس وخارجها. وبعد أن نجحت فى إرباك العلاقة بين الرئيس قيس سعيد، ورئيس الحكومة، تسعى جاهدة إلى إفساد علاقاته، علاقات الرئيس، بدول الجوار، والدول الشقيقة والصديقة، ودول العالم إجمالًا. ولم يكن المدعو هشام المدب إلا أداة أو ترس فى تلك الآلة الإخوانية الشيطانية.

هذا «المدب»، اسمًا وسلوكًا، كان المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية التونسية، منذ ٢ يوليو ٢٠١١ إلى ٢٣ فبراير ٢٠١٢، ومنذ أسابيع هدّد، فى حوار مع راديو «أى إف إم»، بإغلاق الحدود مع ليبيا، لو لم تحصل بلاده على «حصتها» من الاقتصاد الليبى، وقال إن لديهم، أى لدى التونسيين، «ما يقلب الطاولة» لو لم يتم التوصل إلى اتفاق!.

منتهى الانحطاط أن يتحدث مسئول سابق، أو مواطن، عن بلده بهذا الشكل، وأن يطالبها بممارسة هذا الابتزاز الرخيص، بزعم أن «التوانسة لازم تتعشى وتفطر». ومنتهى التدليس أن يتجاهل مسئولية «حركة النهضة» الإخوانية وشركائها أو عملائها فى السلطة، عن الأزمة الاقتصادية والسياسية، التى تشهدها تونس، منذ ١٠ سنوات، والتى دفعت التونسيين إلى التظاهر طوال الأسابيع الماضية، مطالبين بإسقاط الحكومة الحالية، وكامل المنظومة الحاكمة.

فات على دبدبة ذلك «المدب»، أسابيع، كما أشرنا، وموجود على «يوتيوب» منذ ١٩ فبراير الماضى، غير أن وزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، لم تلتفت إليه إلا أمس الأحد، ووصفت ما قاله «المدب»، فى بيان، بأنه «تصريحات غير مسئولة» صادرة عن «من لا صفة له ولا يمثل إلا نفسه ولا يلزم الدولة التونسية فى شىء». وأعربت الوزارة عن استغرابها الشديد من تكرار المحاولات اليائسة للتشويش على الروابط الأخوية الصادقة التى تجمع الشعبين التونسى والليبى. وشدّدت على أنها تستنكر هذه التصريحات وترفضها بشدة وتدعو إلى الكف عنها، مؤكدةً أنها لن تفلح، بأى حال من الأحوال، فى بلوغ مآربها المعلومة.

هكذا، قامت الخارجية التونسية باحتواء الأزمة، التى أراد ذلك «المدب»، أو من يحركونه، إشعالها بين البلدين، واعتذرت ضمنيًا لليبيا وشعبها عن دبدباته، لكنها لم تتوقف عند دبدبات أو تقيؤات أخرى، فى الحوار نفسه، تخص مصر وفرنسا، واتهامه لهما بأنهما اتفقتا على الالتفات إلى تونس، بعد تسوية الوضع فى ليبيا، وتحويلها إلى النظام الرئاسى.

غالبية الأحزاب السياسية والحركات الوطنية، باستثناء «حركة النهضة» وذيولها، تطالب بضرورة التحول إلى النظام الرئاسى. ومنتصف العام الماضى قال الرئيس التونسى، فى حوار مع قناة «فرانس ٢٤» إن الوضع السياسى الحالى، المرتبط بإدارة الحكم، لا يمكن أن يستمر. كما كان تغيير النظام السياسى من أبرز وعوده الانتخابية. ما يعنى أن تحول تونس من نظامها الهجين أو المرتبك إلى النظام الرئاسى، مطلب تونسى، ولا يحتاج التفاتًا، تدخلًا أو تآمرًا، من مصر أو فرنسا، أو اتفاق بين الاثنتين، كما دبدب ذلك «المدب» الإخوانى. ولعلك تعرف أن الدبدبة هى أى صوت يشبه وقع الحافر على الأَرض الصلبة.

لم تكن تلك هى المرة الأولى، التى يهاجمنا فيها المذكور. كما سبق أن أعلن فى فيديو تم تداوله، منتصف ديسمبر الماضى، أن لديه خطة لاحتلال فرنسا، وقال بكل جدية إن التونسيين قادرون على الانتقام من فرنسا واحتلالها مثلما احتلتهم، وكما فتح المسلمون الأندلس وإيطاليا. ولو لم تكن استنتجت أن ذلك «المدب»، إخوانى، قلبًا وقالبًا، نعتقد أنك ستقطع بذلك، حين تعرف أنه لا يتوقف عن محاولات تبرئة تلك الجماعة الضالة من الجرائم، التى ارتكبتها. كأن يزعم، فى ٢١ فبراير الماضى، مثلًا، أن هناك مخططًا لتوريط «حركة النهضة» فى ملف الاغتيالات!.

عنه، عن هذا «المدب»، كتب أبويعرب المرزوقى: «لو كان العميد هشام المدب فى بلد يحرص حكامه وسياسيوه على مستقبل بلادهم وحمايته لكان أكبر مسئول على مخابراتها ومنظومة التحليل السياسى والاستراتيجى فيها». والمرزوقى، لمن لا يعرف، قيادى إخوانى قديم، يوصف بأنه من أبرز منظرى «حركة النهضة»، وترشح فى انتخابات المجلس الوطنى التأسيسى، فى أكتوبر ٢٠١١، عن قائمة الحركة الإخوانية، ثم اختير مستشارًا لرئيس الحكومة حمادى الجبالى. وبرغم إعلانه اعتزال العمل السياسى، فى مارس ٢٠١٣، إلا أنه لم يتوقف عن دعم الإخوان والهجوم على خصومهم، ومنذ أيام دعا فى حسابه على «فيسبوك»، إلى استعمال الشارع للإطاحة بالرئيس التونسى، ملوحًا بإمكانية استعمال العنف والإرهاب لتحقيق هذا الهدف.

.. وأخيرًا، نتمنى أن يلفظ الأشقاء فى تونس أمثال ذلك «المدب»، كما لفظته الخارجية التونسية، التى لن نلتفت إلى تجاهلها تقيؤاته وتقيؤات كل من هب ودب، بشأننا، مكتفين بأن هناك توافقًا بين الرئيسين المصرى والتونسى على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.

