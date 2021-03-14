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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط عاطل بحوزته هيروين في حلوان

الأحد 14/مارس/2021 - 09:09 م
سقوط عاطل
سقوط عاطل
هدير مصطفي
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ألقى رجال مباحث حلوان برئاسة المقدم محمد السيسى القبض على عاطل بحوزته مخدر الهيروين وسلاح أبيض (خنجر).

البداية عند تلقى الرائد أحمد أبوبكر معاون مباحث القسم معلومات سرية تفيد باختباء أحد العناصر الإجراميه بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن من القبض على (كريم ب) ٢٥ سنة عاطل بحوزته ٢٥جراما من مسحوق الهيروين.

وبمواجهته اعترف بحيازة الهيروين بقصد الاتجار والسلاح للدفاع عن تجارته، وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمر بتحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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