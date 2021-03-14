سقوط عاطل بحوزته هيروين في حلوان

ألقى رجال مباحث حلوان برئاسة المقدم محمد السيسى القبض على عاطل بحوزته مخدر الهيروين وسلاح أبيض (خنجر).البداية عند تلقى الرائد أحمد أبوبكر معاون مباحث القسم معلومات سرية تفيد باختباء أحد العناصر الإجراميه بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن من القبض على (كريم ب) ٢٥ سنة عاطل بحوزته ٢٥جراما من مسحوق الهيروين.وبمواجهته اعترف بحيازة الهيروين بقصد الاتجار والسلاح للدفاع عن تجارته، وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمر بتحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.