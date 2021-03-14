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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

3 شباب يهتكون عرض 3 أطفال في منطقة زراعية بأطفيح في الجيزة

الأحد 14/مارس/2021 - 08:20 م
هتك عرض
هتك عرض
ندى حمدي
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طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول استدراج 3 شباب لـ3 أطفال بدعوى تعليمهم الصيد وهتكوا عرضهم بمنطقة زراعية في أطفيح بالجيزة.

وتجري النيابة التحقيقات مع متهمين تم ضبطهما، وطلبت النيابة ضبط وإحضار ثالث هارب في الواقعة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة أطفيح من أسر 3 أطفال أعمارهم 12 سنة، يتهموا 3 شباب باستدراج أطفالهم بدعوى تعليمهم الصيد وهتكوا عرضهم بمنطقة زراعية.

وتوصلت التحريات إلى صحة البلاغات الواردة وأن الـ3 شباب في العقد الثالث من عمرهم اعتادوا الذهاب إلى ضفاف نهر النيل لصيد الأسماك ويوم الواقعة طلب منهم الأطفال التوجه رفقتهم لتعليمهم الصيد.

وأشارت التحريات إلى أن الشباب وافقوا على طلب الأطفال واستدرجوهم إلى منطقة زراعية، وهتكوا عرضهم، ثم فروا هاربين.

وتم القبض على 2 من المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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