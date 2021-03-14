«شيشة» دينا داش تثير ردود أفعال متباينة على السوشيال ميديا

تصدرت البلوجر دينا داش، محركات البحث جوجل، خاصًة بعد تخصيصها صفحة عبر موقع تبادل الصور "انستجرام" لرحلاتها برفقة زوجها، خاصًة الصورة الأخيرة التي تداولها روّاد السوشيال ميديا وتظهر فيها تدخن "الشيشة".ونشر زوج دينا داش، صورتين لها خلال تدخينها لـ"الشيشة"، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة "ستوري" خلال الحساب الرسمي الخاص بهما، وأرفق عليه تعليقا بالإنجليزية قائلا: "دايما بتجرب الشيشة بتاعتي"، وهو ما أثار حالة من الجدل ما بين الانتقاد والسخرية.انتقادات عديدة وجهت لـ"داش"، شقيقة الفنان الشاب أحمد داش، خلال احتفالها بشهر العسل بمدينة دبي، مع زوجها، عقب أيام من زفافهما.وقالت يارا أحمد من روّاد "فيسبوك": "الراجل لما يحب هما ناقصهم صورهم في الحمام"، لترد عليها منة عارف: "أفوروا أوي".وكتب محمد عبده، من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معلقًا على الصورة: "الراجل الفرفوش رزق".