محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

أجرت منال عوض، محافظ دمياط، الأحد، جولة تفقدية لمتابعة عمليات الرصف الجارى تنفيذها بعدد من المناطق بمدينة دمياط، رافقها خلالها حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وطارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل.واستهلت المحافظ تلك الجولة بتفقد الأعمال الجارية لرفع كفاءة ورصف طريق "غيط النصارى - وصلة دمسيسة- شطا" بطول واحد كيلو متر وبتكلفة قدرها ٣.١٥٠ مليون جنيه، إذ استمعت محافظ دمياط إلى شرح تفصيلى عن المشروع الذى يجرى بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى ضمن بروتوكول"رصف الطرق المحلية" المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والنقل.كما أكدت منال تنفيذ هذه الأعمال وفقًا للمعايير والمواصفات المقررة فى هذا الشأن، والتنسيق مع الإدارة المركزية للرى، لتغطية بيارة الرى الواقعة على جانب الطريق.كما قامت محافظ دمياط بالمرور على مشروع تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفة (الترعة الشرقاوية)، لمتابعة معدلات تنفيذ عمليات الرصف بالأسفلت للمرحلة الأولى من الطريق بطول ٣.٥ كم والتى تأتى ضمن مخطط التطوير والتنسيق الحضارى لتلك المنطقة الحيوية.خلال الزيارة، وجهت منال تعليماتها إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات بالمنطقة وتوزيع صناديق القمامة بطول الطريق..وتابعت محافظ دمياط عمليات رفع كفاءة ورصف امتداد شارع صلاح سالم حتى طريق ٤٤ بطول كيلو و١٠٠ متر، بما يتضمنه من إنشاء أرصفة جانبية وبالوعات صرف مياه الأمطار، حيث أكدت المحافظ ضرورة الإسراع فى معدلات تنفيذ هذا المشروع والالتزام بخط التنظيم للمنطقة والمعايير الفنية والهندسية، وإحاطة الأراضى الفضاء بسور من الجمالون بمعرفة ملاكها وذلك لمنع تراكم القمامة بتلك الأراضى.