هنا الزاهد تروج لـ«النمر» ببوستر دعائى جديد

روجت الفنانة هنا الزاهد لمسلسلها الجديد "النمر"، والذي تشارك في بطولته أمام الفنان محمد عادل إمام، والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.ونشرت "هنا" صورة لبوستر ترويجي مبدئي للعمل ظهرت فيه وهي بصحبة محمد إمام، والذي بدا عليه الأكشن وعلقت عليه قائلةً: "النمر على قناة الحياة في رمضان 2021".يشار مسلسل "النمر" بطولة كل من محمد إمام وهنا الزاهد، ونرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، وعلاء مرسى وعدد آخر من الفنانين الشباب.ويعرض لهنا الزاهد هذه الفترة مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، والذي يعرض على فضائية DMC وتحقق خلاله نجاحات عديدة.