افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد الكرنك 26 مارس

وافق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على طلب وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم بإقامة المهرجانات ومعارض الكتاب والعروض المسرحية في الساحات والمناطق المفتوحة بنسبة حضور 50 % من الطاقة الاستعابية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.وسيكون مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية أول مهرجان سيقام بعد قرارات رئيس الوزراء لعودة الأنشطة والفعاليات على أن يكون افتتاحه يوم 26 مارس بمعبد الكرنك وختامه 1 أبريل.وقال رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد: «الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم بذلت جهودا كبيرة لخروج المهرجان في موعده ولذلك نشكرها ونوجه لها التحية على رعايتها للدورة العاشرة بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي».يفتتح مهرجان الأقصر الافريقي دورته العاشرة بفيلم «this is not Aburial،lts aresurrection - هذه ليست جنازة هذه قيامة من دولة ليسوتو» للمخرج ليمو هانج جريمايا موسيسي ويتناول موضوعا انسانيا حول انتظار مسنة في الثمانين من عمرها لعودة ابنها من مناجم جنوب افريقيا وفي النهاية تكون المفاجأة.مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الممثل المصري الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة ودعم من وزارة السياحة والاثار د.خالد عناني ووزارة الخارجية السفير حمدي لوزه ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية البنك الأهلي وهيئة تنشيط السياحة، وأعلن المهرجان في وقت سابق عن تكريم الفنانة هند صبري والمخرج علي عبد الخالق، والفنان القدير سمير صبري والنجم محي إسماعيل.