دمياط تبحث مع «فودافون مصر» آليات تعزيز المشاركات المجتمعية

التقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الأحد، ممثلى شركة فودافون مصر، لبحث آليات تعزيز المشاركات المجتمعية للشركة لدعم المشروعات ذات النفع العام بالمحافظة وذلك فى إطار الدور الذى تلعبه مؤسسة فودان لتنمية المجتمع.تناول اللقاء الذى جاء بحضور محمد الدالي، مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، سُبل تنفيذ عدد من المبادرات بالمحافظة سواء بمجالات التعليم والبيئة وقطاعات أخرى وإمكانية تدريب العاملين بالجهاز الإداري على مفهوم التحول الرقمى،تدريب الشباب على استخدام التقنيات الحديثة لتأهيلهم لسوق العمل.ودعت محافظ دمياط ممثلى الشركة بزيارة مدينة دمياط للأثاث لبحث آليات تنفيذ مبادرات لدعم قطاع الأثاث وتوفير فرص تدريبية للصناع بمجالات التسويق الإلكترونى والشمول المالى وتطوير الصناعة.تم استعراض الخطوات التى اتخذتها الشركة لتقنين أوضاع محطة التقوية المخالفة، والإجراءات المُتخذة لمراعاة الشروط البيئية والصحية والفنية وفقًا لما هو مقرر فى هذا الشأن، كما بحثت "المحافظ" مع ممثلى الشركة سُبل إقامة محطات تقوية جديدة لتعزيز تغطية شبكة الاتصالات التابعة للشركة طبقًا لاشتراطات محددة، للوصول بهذه الخدمة لكافة المناطق وتقديمها بشكل جيد لمستحدمى الشبكات.كما أكدت محافظ دمياط مجددًا ضرورة اختيار أماكن فضاء لإقامة محطات جديدة ومراعاة المعايير البيئية والجمالية والحضارية بمخططات التنفيذ.